‘Kardeşlerim’ için stüdyoya girdiler

ATV'NİN yakında izleyici ile buluşacak yeni dizisi "Kardeşlerim" için birçok başarılı dizinin müziğine imza atan müzisyen Alp Yenier ve sevilen sanatçı Güliz Ayla birlikte stüdyoya girdi. Kendisinin bestelediği Güliz Ayla'nın ise seslendirdiği şarkının izleyiciyi etkileyeceğini belirten Yenier; Sıcak ve içten bir hikâye ve bunu izleyiciye yansıtabilmek için yakın dostum Güliz Ayla ile çok duygulu bir şarkı yaptık" dedi.