Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 21 Aralık Pazartesi Müge Anlı full izle

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? İşte 21 Aralık Pazartesi Müge Anlı'da yaşananlar..

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

27 Kasım günü kaybolan ve tüm aramalara rağmen hiçbir ize rastlanmayan Mustafa Özbay'dan geriye şüphe uyandıran detaylar kalmıştı... Yeğenleri ve ağabeyi gözaltına alınmıştı. Gözaltının üçüncü günü ev incelendi dördüncü günü ise sorguları tamamlandı... Hem ağabeyin hem yeğenlerin araçlarında yoğun kan izlerine rastlandı. Selim Özbay'ın ise bagajında kan izleri görüldü. Kayıp Hamdi Kılıç'ın birlikte yaşadığı Sakine Akdeniz'in açıklamaları... Sakine Hanım'ın verdiği röportajlardaki çelişkiler. Sakine Hanım Hamdi Bey ile eski eşinin aynı evin içinde konuşmadıklarını Hamdi Bey'in parasının olup olmadığını bilmediğini söyledi. Ayrıca Hamdi Bey'in kızları ve yeğenleri tarafından tehdit edildiğini iddia etti. 70 yaşındaki Hamdi Kılıç nasıl kayboldu? Sakine Hanım'ı tanıyan kişi canlı yayında... Bedrettin Bey, ''Sakine Hanım, babamı evlilik vaadiyle 200 bin lira dolandırdı'' dedi şikayetçi olmadıklarını nerede olduğunu bilmediğini söyledi.