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Haberler Yaşam Kuruluş Osman 39. Bölüm izle! Kuruluş Osman yeni bölüm izle

39. Bölüm izle! Kuruluş Osman izle

atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi 'ın 39. Bölümü yayınlanıyor. "Beyimiz öldü! Ertuğrul Beyimiz öldü!" İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan ‘Kuruluş Osman' yeni bölümü haberimizdeki linkten izleyebilirsiniz.

Kuruluş Osman 39. Bölüm izle! Kuruluş Osman yeni bölüm izle

23.12.2020, 19:45 Güncelleme Tarihi: 23.12.2020, 19:45

KURULUŞ OSMAN 39. BÖLÜM'DE NELER OLACAK?

Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan Ertuğrul Bey, topladığı toyla Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki çatışmaya son verirken; kendisinden sonra kimin bey olacağına karar vermek üzere Aksakallılar'la bir araya gelir. Targun Hatun, Nikola'nın Kayı beylerini zehirlemesi için yaptığı planı Osman Bey'e anlatırken; Osman Bey, Nikola'ya karşı zekice bir oyun kurar. Vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey'in ölümü Kayı Obası'nda büyük bir acıya sebep olur. Kayı Obası beyini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlarken; yeni beyin kim olacağı sorusu herkesin aklındadır. Kayı Obası'nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey'in ölümü uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Nikola'ya karşı kurduğu oyunda başarılı olabilecek mi? Savcı Bey, beylik için nasıl bir hamle yapacak? Dündar Bey, beylik için adının geçmeyişi üzerine Hazal Hatun'la birlikte nası bir plan kuracak?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE

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