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Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova 78. bölüm canlı izle! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle

78. bölüm canlı izle! | izle

ATV ekranlarında perşembe akşamlarına damga vuran dönem dizisi 'da heyecan devam ediyor. 78. yeni bölümüne "Aşklar huzura, savaşlar barışa dönüyor!" sözü damga vurdu.

Bir Zamanlar Çukurova 78. bölüm canlı izle! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle

24.12.2020, 20:06

KADERİN ÇUKUROVA'DAKİ HİKÂYESİ HENÜZ BİTMEDİ

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da kader kartları baştan dağıtılıyor! Demir ve Müjgan boşanmayı kabul etmiştir. Züleyha ve Yılmaz Adnan'ı alıp, yeni evlerine yerleşir… Ama kaderin bu aşk üzerindeki hikayesi henüz sona ermemiştir! Mahkemeye birlikte giden Demir ve Züleyha'nın arkasından, Kerem Ali'nin hastaneye götürüldüğü haberi ile fırtına gibi yola çıkan Yılmaz, otomobili ile uçurumdan yuvarlanır! Gözleri önünde gerçekleşen kazanın ardından, Züleyha gözyaşları ve çığlıklar ile yardım için çırpınırken, Demir, ağır yaralı Yılmaz'ı oradan çıkarmak için canını dişine takacaktır! Son bir gayretle, Yılmaz'ı kucaklayarak uzaklaştıkları anda ise otomobil havaya uçacaktır!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 78. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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