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Son dakika: ortaöğretim sonuçları açıklandı! KPSS sonuç sorgulama

Son dakika haberi.. gerçekleşen ortaöğretim sınavının sonuçları merakla bekleniyordu. Sınav sonuçları sitesi üzerinden açıklandı. İşte KPSS ortaöğretim sonuç sorgulama sayfası...

Son dakika: KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS sonuç sorgulama

24.12.2020, 11:38 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020, 11:59

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 22 Kasım 2020'de gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, KPSS Ortaöğretim değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SONUÇ DEĞERLENDİRME NASIL OLACAK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

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