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Haberler Yaşam Sanatçı Nurşani hayatını kaybetti

Sanatçı Nurşani hayatını kaybetti

Sanatçı Nurşani hayatını kaybetti

26.12.2020

BİR süredir gırtlak kanserine bağlı tedavi gören ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Engin Nurşani, dün sabah yaşamını yitirdi. 36 yaşındaki Engin Nurşani, 2019 yılında gırtlak kanserine yakalanıp müzik kariyerine ara vermek zorunda kaldı ve Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Nurşani, 11 gün önce de akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Ünlü isimden dün acı haber geldi. Engin Nurşani'nin hayatını kaybettiği hastaneden yapılan açıklamada, "Yaklaşık 1 buçuk yıl önce yakalandığı nazofarenks (gırtlak) kanseriyle mücadele eden Engin Nurşani'nin tedavisine yatan hasta servisimizde devam ediliyordu. Maalesef hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevdiklerine sabır diliyoruz" denildi.

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