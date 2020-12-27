Doğu'nun Paris'i Gaziantep!

Halk arasında "Antep" olarak da anılan Gaziantep, çok gelişmiş ve güzel bir şehir olduğundan kimileri tarafından burası "Doğu'nun Paris'i" olarak da adlandırılıyor. İpek Yolu'nun önemli bir geçiş noktasında olması, Gaziantep'e zengin bir kültürel miras bırakmış. Farklı kültürlere ev sahipliği yapan bu şehir, farklı damak tatlarıyla da ön plana çıkıyor. Özellikle gurmelerin vazgeçemediği Antep, Türkiye'nin gezilmesi gereken illeri arasında yer alıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz ve Fransız işgaline uğrayan Antep, tarihin en şanlı direnişlerinden birine sahne oldu. Kurtuluş mücadelesinin ardından Mustafa Kemal'in övgülerini alarak "Gazi" unvanına layık görülürken, 1987 yılında büyükşehir unvanını aldı.

ŞAHİNBEY SAVAŞ MÜZESİ

Gaziantep'i gezmeye Şahinbey Savaş Müzesi'nden başlamalısınız. Burası Gaziantep'in Kurtuluş Savaşı'nda verdiği kahramanca mücadeleyi anlatan bir müze ama aynı zamanda şehrin kosmopolit yapısını anlattığı için Gaziantep ile tanışmak için de çok iyi bir yer. Kurtuluş savaşında büyük hüzünler yaşayan Gaziantep'te aç, hasta, cephanesiz kalan halkın kendi kendini müdaafa etmek için verdiği tüyler ürperten mücadelenin hikayesini mutlaka yerinde görmelisiniz. Müzenin bir kısmı tarihi bir konakta, bir kısmı da altındaki mağarada sergileniyor.



MEŞHUR BEDESTENLER

Gaziantep'in en işlek yeri olan Bakırcılar Çarşısı, adını orada satılan bakır eşyalardan alır. Gaziantep'te Bakırcılar Çarşısı ile bir sürü çarşı pazar gezebilirsiniz. Alışveriş yapılabilen üç bedesten Zincirli Bedesten, Hüseyin Paşa Bedesteni ve Kemikli Bedesten. 17. yüzyılda Darendeli Hüseyin Paşa'nın yaptırdığı bu bedesten ve eskiden "Kara Basamak Bedesteni" diye biliniyordu. Bedestende özellikle baharat, hediyelik eşyalar satılıyor.





GAZİANTEP KALESİ

Gaziantep Kalesi, Gaziantep'in tam merkezinİ gören bir tepede konuşlandırılmış. Ne zaman yapıldığı net bilinmiyor. Roma döneminde gözlem için kullanılmış olan bu kalenin çevresi 1200 metreden oluşmuş. Günümüzde ise "Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi" olarak kullanılıyor. Müzede savaş yıllarını anlatan resimler, maketler ve heykellerin olduğu bir galeri var. Galeride Antep halkının ve askerlerin İstiklal Savaşı'nda verdiği mücadele anlatılıyor.



MUTFAĞINI DÜNYA TANIYOR

Şehir kültüründe 200'ün üzerinde yemek çeşidi bulunuyor. Kahvaltı menüsünde Beyran çorbası, kuzu ciğer (cağırtlak) kebabı, antepfıstıklı ve şekerli katmer bulunuyor. Ana yemek olan "yuvarlama" Gaziantep'te özel bir yere sahip. Şiveydiz ve Firik pilavı şehrin farklı lezzetleri arasında. Sarımsak ve sebze ile hazırlanan Gaziantep'in lahmacunu ise kendine özel. Gaziantep mutfağı denildiğinde akla ilk gelen kebap ve baklavanın da envai çeşidini bulmak mümkün.



RUMKULE KALESİ

Gaziantep'in Nizip ilçesinde olan Kamışlı Köyü'nün içinde bir yarımada bulunan Rumkule kalesi, Fırat Nehri ve Merzimen Çayı'nın tam birleşimindeki dik kayalıkların üstünde inşa edilmiş. Roma ve Ortaçağ'dan kalma kalıntılar bulunun bu yarımadanın üzerinde Aziz Nerses Kilisesi, Barşavma Manastırı, hendekler ve kuyular gibi birçok eski dönem izleri görülüyor. Roma İmparatorluğu döneminde Hz. İsa'nın havarilerinden biri olan Yohannes'in buraya yerleşmesiyle Hristiyanlık'ın yayılımının hız kazandığına inanıldığından Rumkale de Hristiyanlık tarihinin önemli yerlerinden sayılıyor.



MÜZELER ŞEHRİ

Türkiye'deki ilk özel cam eser müzesi Gaziantep'te bulunuyor. Medusa Cam Eserler Müzesi Gaziantep Kalesi'ne yakın tarihi bir evde kurulmuş. Müzede tunç çağından tutun da Roma, Bizans ve İslami dönemlere dair cam ve toprak eserler sergileniyor. Medusa Cam Müzesi'de 2008 yılında kurulmuş atölyede cam yapımına ilgiliyseniz değişik figürler ortaya çıkarabilir ya da antika eşyaları satın alabilirsiniz. Zeugma Mozaik Müzesi Gaziantep'in en önemli turist noktalarından biri. 2011'de dünyanın en büyük mozaik müzesi olarak açılan müzede Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılmış 2 bin yıllık mozaikler, görenleri adeta büyülüyor.





ANTEP'İN HAMAMLARI

Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılan külliyenin hamamı günümüzde müzeye dönüşmüş. 2015 yılında restorasyon geçirerek Osmanlı hamam kültürünün sergilendiği bir müze haline getirilmiş olan Hamam Müzesi'nde hem klasik bir Osmanlı hamamının bölümlerini hem de hamam araç gereçlerini balmumu maketlerle canlandırılan hamam geleneklerini görüyorsunuz. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde bile söz edilen Tarihi Naib Hamamı Gaziantep Kalesi'nin aşağısında kalıyor. 1640 yılında inşa edilen bu hamam Gaziantep'te hala günümüzde Osmanlı'nın hamam geleneğini yansıtan en güzel yerlerden.

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