Her nefeste sağlık: Aromaterapi

Aromaterapı, bitkilerin öz yağlarının duygusal, ruhsal ve fiziksel sağlık için kullanılması olarak adlandırılabilir. Öz yağlar diğer bir adı ile esansiyel yağlar, bitkilerin çiçek, yaprak, kök, tohum gibi bölümlerinden buhar damıtma yöntemi ile elde edilen yağlardır.



UÇUCU VE SABİT YAĞLAR

Aromaterapıde kullanılan yağlarının iki çeşidi bulunmaktadır. Sabit yağ çeşitleri; badem yağı, susam yağı, ceviz yağı gibi yağ çeşitleridir. Uçucu aromaterapi yağları içerisindeki esans oranı çok yüksek olduğu için sabit yağlar ile seyreltilerek kullanılmalıdır. Yoğun esans oranı sebebi ile uçucu yağlar direk cilde uygulama yapılarak kullanılmamaktadır.



Aromaterapi de en çok kullanılan yağları ve etkileri:

LAVANTA: Rahatlatıcı, sakinleştirici, zihni ve bedeni dengelemeye yardımcı bir yağ çeşididir. Aynı zamanda lavanta yağının uykuyu kolaylaştırmaya yardımcı bir etkisi de bulunur. Sakinleştirici yağlardan biri olan lavanta yağı, sizi sakinleştirerek kısa sürede uykuya dalmanızı sağlar.



YLANG YLANG: Rahatlatıcı yağlardan biri olan Ylang Ylang, kas gevşetici, dolaşımı destekleyici ve afrodizyak etkisine sahiptir. NANE: Canlandırıcı, serinletici, ağrı giderici, mental performans arttırıcı özelliğe sahiptir. Hoş kokusu ile kendinizi daha canlı ve enerjik hissetmenize yardımcı olur.



OKALIPTUS: Solunum destekleyici özelliği ile öne çıkan okaliptus yağı, ağrı giderici, serinletici, dolaşım destekleyici özelliğe sahiptir. Banyo veya duş sırasında suya birkaç damla okaliptus yağı damlatarak sıcak su ve buharın desteği ile solunum yollarınızın rahatlamasını sağlayabilirsiniz.



PORTAKAL: Motivasyon arttırıcı, yorgunluk giderici, dengeleyici ve sakinleştirici özelliğe sahip aromaterapi yağlarındandır. En büyük özelliği ise selülit giderici olmasıdır. Portakal uçucu yağı ile oluşturacağınız bir masaj yağını vücudunuzda selülitli bölge için kullanabilirsiniz.



ÇAY AĞACI: Anti-bakteriyel özelliği ile öne çıkan Çay Ağacı yağının farklı pek çok özelliği de bulunmaktadır. Akneler üzerindeki kurutucu etkisi de bu yağın öne çıkan özelliklerinden bir tanesidir. Kepek önleyici ve bit kovucu özellikleri de bulunmaktadır. Özellikle ilkokulun ilk yıllarında çocukların sık sık karşılaştığı bit problemi için Çay Ağacı yağını tercih edebilirsiniz.