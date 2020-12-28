  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! 28 Aralık Pazartesi hava durumu...

'de bugün hava nasıl olacak? 'den yağış uyarısı! 28 Aralık Pazartesi ...

ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz ve 'nun kuzeybatısı ile İstanbul, Yalova, , Bilecik ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması bekleniyor. İşte 28 Aralık Pazartesi ...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! 28 Aralık Pazartesi hava durumu...

28.12.2020, 09:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 17
İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 15
Adana: Parçalı ve az bulutlu 19
Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; kuvvetli, batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.) 16
Samsun: Parçalı bulutlu 21
Trabzon: Parçalı bulutlu 15
Erzurum: Az bulutlu ve açık 0
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 10

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! 28 Aralık Pazartesi hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.