  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte 29 Aralık Salı hava durumu...

İzmir ! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte 29 Aralık Salı hava durumu...

İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile , , , Antalya ve çevreleri ile 'un doğusunun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. İşte 29 Aralık Salı ..

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte 29 Aralık Salı hava durumu...

29.12.2020, 09:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu 13
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 16
İzmir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Adana: Parçalı ve az bulutlu 20
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
Samsun: Parçalı bulutlu 20
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 16
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 1
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 11

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den o illere sağanak yağış uyarısı! İşte 29 Aralık Salı hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.