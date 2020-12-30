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Haberler Yaşam Akademisyen kadın yakılarak öldürüldü

Akademisyen kadın yakılarak öldürüldü

Akademisyen kadın yakılarak öldürüldü

30.12.2020

İSTANBUL'DA özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Aylin Sözer'den haber alamayan kardeşleri durumu polise bildirdi. Sözer'in yaşadığı eve gelen polis ekipleri içeride birinin olduğunu fark etti. Polisin geldiğini gören şüpheli Kemal Delbe kapı önüne yığınak yaptı. Ardından çağrılan çilingir kapıyı açtı. Dairede yangın çıktığını gören polisler, itfaiyeye haber verdi. İçeri giren polisler Delbe'yi ve yerde yatan Aylin Sözer'i gördü. Delbe kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı ve üzerlerine yanıcı sıvı dökmek istedi. Delbe güçlükle gözaltına alınırken, Sözen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz kadının kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirirken, çevredekiler ise katil zanlısını linç etmek istedi.

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