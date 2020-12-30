Fransa ve ABD’ye Diyarbakır halısı

Diyarbakır'da yaşayan 41 yaşındaki iş kadını Songül Buldi, küçük yaşta halı dokuma atölyesinde çalışmaya başladı. Buldi, yıllarca burada edindiği tecrübeyi Elazığ'ın Palu ve Sivrice ilçelerinde usta öğreticilik yaparak sürdürdü. Buldi, kız kardeşiyle birlikte 2011 yılında önce KOSGEB'den girişimcilik eğitimi aldı. Daha sonra 2012 yılında Diyarbakır'a gelerek Ticaret ve Sanayi Odası desteğiyle Diyarbakır'ın Güzeli köyünde açtığı ilk atölye ile 30 kişiye istihdam sağladı. Buldi, daha sonra Lice, Hani ve Bağlar ilçesinde atölyeler açtı. Şu anda 50 kadına istihdam sağlayan Buldi, kalitesine göre 1,5 yıla kadar yapımı süren halıları 300 ile 4 bin dolar arasında değişen fiyatlarla Amerika ve Fransa gibi ülkelere satmaya başladı.

'50 KADINLA ÇALIŞIYORUZ'

Destek aldıktan sonra işe giriştiğinde başta sıkıntılar yaşadıklarını anlatan iş kadını Buldi, "Başarıyla halılarımızı tamamladık. 8 yıl sonra ikinci şubemizi Lice Yaprak köyünde açtık. Orada 20 kızımızla devam etmeye çalıştık. Orada atölyemiz zarar gördü, sipariş halılarımız vardı. Yaklaşık 500 bin lira zararımız oldu. Halılarımız kesilmişti orada. Çekilme kararı aldık. Şu anda Hani'de işimizi devam ettiriyoruz. Orada da 30 kızımızla devam ediyoruz. Hani'de iki şubemiz var. Toplamda Diyarbakır'da 50 kadınla çalışıyoruz" dedi. El emeği halının kalitesinin, halının bitişinin belirlediğini dile getiren Buldi, "Halı yüksek kalite oldu mu 1 yıl, 1 buçuk yıl gibi bir süre tezgahta kalıyor. Şu an yapılan halılarımızı 3,5 - 4 ay arasında çıkartıyoruz. Yurt dışına yapıyoruz. Fransa'ya kadar da halılarımız gitti. Fransa ve Amerika'ya gönderdik. Şu anki hedefimiz Diyarbakır'da diktiğimiz halıları Türkiye'ye tanıtmak ve Avrupa'ya ihraç etmek. Genel olarak sabit maaşla çalışmak daha cazip geliyor. Ailem de destek çıkacak bir güçte değildi. Ondan dolayı aileye söyleme gereği duymadım, önümüze engel olurlar diye. Kız kardeşimle yola çıktık" diye konuştu.

Songül Buldi, Türkiye'nin düğümü ve halı kalitesinin, dünyanın hiçbir yerinde olmadığını söyledi.



'KADINLAR KENDİ AYAKLARI ÜSTÜNDE DURSUN'

İŞ kadını Songül Buldi, kadınlara çağrıda bulunarak, "Kendi ayakları üstünde dursunlar. Evet ev hanımlığı güzel, küçümsemiyoruz. Ama iş kadını da oluyoruz. Her zaman kendi çocuklarına örnek olsunlar. Halılarımızda desen çalışmaları müşteriye göre değişiyor. Sipariş olduğu zaman müşteri kendi modelini seçiyor. Müşteri seçmediği zaman da biz, kız kardeşimle seçiyoruz. Şu anda Diyarbakır motiflerini halıya dökmeye çalışıyoruz. Öyle bir çalışmamız var. Halıcılıkta İran'ın reklamı yapılıyor aslında. Türkiye'nin düğümü ve halı kalitesi dünyanın hiçbir yerinde yok" diye konuştu.