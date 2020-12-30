KPSS tercih kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM KPSS 2020/2 tercih kılavuzu

KPSS sınavına giren ve sonuçlarını alan adaylar şimdi tercih kılavuzlarının yayınlanmasını bekliyor. ÖSYM tercihler için 30 Aralık tarihini işaret etmişti. Peki KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Kılavuz ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar....

KPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Henüz KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlanmadı ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini duyurdu. Tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından işlemlerin başlaması bekleniliyor.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, KPSS-2020/2 için kurumların yerleştirme taleplerinin Kamu E-uygulama üzerinden elektronik ortamda alındığını belirterek gerekli incelemelerin tamamlanarak tercih kılavuzunda ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderildiğini kaydetti.