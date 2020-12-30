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Haberler Yaşam Taksi şoförünün dikkatsizliği iki arkadaşı hayattan kopardı

Taksi şoförünün dikkatsizliği iki arkadaşı hayattan kopardı

Taksi şoförünün dikkatsizliği iki arkadaşı hayattan kopardı

30.12.2020

Aydın Nazilli'de yaşayan Pınar Dağcı (23), arkadaşı Aslı Koç (21) ile birlikte Antalya'daki annesini görmeye karar verdi. İki arkadaş, Yusuf Göçmen idaresindeki ticari taksi ile yola çıktı. Aşırı süratli olduğu iddia edilen taksi şoförü Göçmen, Acıpayam ilçesi girişinde yoldan çıktı ve orta refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Ticari taksi içerisinde sıkışan Pınar Dağcı ve Aslı Koç, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucunda çıkarıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Yaralanan ve durumu ağır olan taksi şoförü ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altın alındı.

SEBAHATTİN ALP

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