Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 31 Aralık Perşembe Müge Anlı full izle

Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, canlı yayınlarla hafta içi her gün izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. Karanlıkta kalmış yüzlerce dosyayı gün ışığına çıkaran ve ailelerin yüzünü güldüren Müge Anlı'da bugün neler yaşanacak? İşte 31 Aralık Perşembe Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Aylin öğretmen... Eğitimle şiddetin karşısında durdu, şiddet kurbanı oldu. Eski erkek arkadaşı hayatını elinden aldı. 48 yaşındaki Aylin Sözer, Maltepe'deki evinde 10 yıl önce tanıştığı ve eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Kemal Ayyıldız tarafından 29 Aralık sabahı öldürüldü. 14 yaşındaki Yiğit Fevzi Poyraz 3 Ağustos günü İstanbul Gaziosmanpaşa'dan kayıplara karışmıştı. 5 aydır ulaşılamayan Yiğit nerede? Babası oğlunu aramak için canlı yayında... Akademisyen Aylin Sözer'i vahşice katleden katil zanlısı adliyeye sevk ediliyor... Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan zanlının gözaltı süresi sona erdi. Erkek arkadaşıyla görüşmek için çıkan 34 yaşındaki Zeynep Güngör 16 aydır kayıp. İstanbul Beylikdüzü'nden kaybolan 4 çocuk annesi Zeynep Hanım nerede, kiminle? İrfan Demir, yoğun bakıma Ecevit Bey'in yanına girdiğini anlattı. Kardeşini en son ne zaman gördüğünü soran İrfan Bey, Zeynep Güngör'ü bir okulun önüne bırakıldığını öğrendiğini söyledi. Ecevit Bey'in kardeşi Melek'i suçladığını anlattı.