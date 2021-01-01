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Başkan Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı

Başkan , 5 üniversiteye rektör atadı. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, 'de yayımlandı.

Başkan Erdoğan 5 üniversiteye rektör atadı

02.01.2021, 01:09

Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Yüksek, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Durman ve Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ünal Ay atandı.

Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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