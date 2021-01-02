İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu! Şehit Eren Bülbül'ün hayatını konu alan filmin çekimleri başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şehit Eren Bülbül ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Eren Bülbül hep 15 yaşında.



Hayalleri, sevdaları ve heyecanları hep 15 yaşında.



Senin o asil duruşunu, iman dolu bakışını, sonsuz vatan aşkını herkese anlatacağız.



İyi ki varsın Eren.



Erenimiz'in hayatını anlatan filmin çekimleri başladı. pic.twitter.com/KDcXQgnnKR — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 2, 2021

Eren Bülbül'ün hayatını anlatan filmin başladığını bildiren Altun, "Eren Bülbül hep 15 yaşında. Hayalleri, sevdaları ve heyecanları hep 15 yaşında. Senin o asil duruşunu, iman dolu bakışını, sonsuz vatan aşkını herkese anlatacağız. İyi ki varsın Eren. Erenimiz'in hayatını anlatan filmin çekimleri başladı" ifadelerini kullandı.