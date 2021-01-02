Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden şehit Eren Bülbül ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Eren Bülbül hep 15 yaşında.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 2, 2021
Hayalleri, sevdaları ve heyecanları hep 15 yaşında.
Senin o asil duruşunu, iman dolu bakışını, sonsuz vatan aşkını herkese anlatacağız.
İyi ki varsın Eren.
Erenimiz'in hayatını anlatan filmin çekimleri başladı. pic.twitter.com/KDcXQgnnKR
FİLMİN ÇEKİMLERİ BAŞLADI
Eren Bülbül'ün hayatını anlatan filmin başladığını bildiren Altun, "Eren Bülbül hep 15 yaşında. Hayalleri, sevdaları ve heyecanları hep 15 yaşında. Senin o asil duruşunu, iman dolu bakışını, sonsuz vatan aşkını herkese anlatacağız. İyi ki varsın Eren. Erenimiz'in hayatını anlatan filmin çekimleri başladı" ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu! Şehit Eren Bülbül'ün hayatını konu alan filmin çekimleri başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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