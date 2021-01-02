Kanseri sporla yendi

TÜRK atletizminin yetiştirdiği en önemli isimlerden olan İzmirli veteran atlet Aycan Kurtcan (52), yakalandığı kolon kanserini gönül verdiği spor sayesinde yendiğini söyledi.



13'ÜNDEN BERİ PİSTLERDE

PİSTLERLE 13 yaşında tanışan Kurtcan, geçmişte kırdığı rekorlarla, 'Uçan kız' olarak anılırken, hukuk fakültesini bitirip avukatlığa başladıktan sonra 24 yaşında aktif sporculuk kariyerini sonlandırdı. Şu anda 26 ve 23 yaşlarında iki oğlu olan Kurtcan, pistlere yıllar sonra 2002'de 34 yaşında dönüp veteranlarda elde ettiği şampiyonluklarla yeniden zirveye çıktı. Yaklaşık 2 yıl önce hastalığının ortaya çıktığını ifade eden Kurtcan, "Ocak 2018'de bana kanser teşhisi kondu. O dönem Uluslararası Masterlar Atletizm Şampiyonası ve Avrupa Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'na hazırlanıyordum. Yarışlara katılabilmek için tedavi sürecimi erteledim ve yarışlardan altın madalya ile döndüm" dedi.



"KENDİMİN KAHRAMANIYIM"

ŞAMPİYONALARIN bitmesiyle tedavi sürecinin başladığını anlatan Aycan Kurtcan, "Yarışların ardından ameliyat oldum ve 8 kür kemoterapi gördüm. Bazen yürüyecek halim kalmadı. Ancak atletizm sevgim hiçbir koşulda bitmedi. İnancım ve hedeflerim vardı. Düzenli idman yapmaya başladım ve kanseri yendim" diye konuştu. Kemoterapinin ardından 4 ay sonra yeniden pistlere döndüğünü söyleyen Kurtcan, "Bütün bu sürecin ardından 4 Türkiye şampiyonluğu, 1 Balkan şampiyonluğu, 3 Balkan ikinciliği, dünya dördüncülüğü, 7 Türkiye rekoru, 2 Balkan rekoru kırarak hayatımın kahramanı oldum" şeklinde konuştu.