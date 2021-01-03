Bağışıklık sisteminin kıymetini öğrendik

2020 yılı hepimiz için oldukça yıpratıcı, sevdiklerimizle mesafenin oldukça fazla olduğu bir yıldı. Peki bu yıl bize neler öğretti? Mart ayı itibariyle ülkemizde de etkisini gösteren korona virüsüyle bir savaş vermeye başladık.

GÖRÜNMEYEN DÜŞMANLA SAVAŞ

Bu savaşta en önemli cephelerimizden biri hiç kuşkusuz ki maske oldu. Günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen birbirinden renkli maskeler ile kendimizi ve çevremizi koruduk. Kişisel hijyenin ne kadar önemli olduğunu, el yıkamanın basit kurallarıyla bize tekrar hatırlattı. Ev, ofis ve ortak kullanım alanlarının düzenli olarak temizlenip havalandırılması görmediğimiz düşmana karşı cephemizi güçlendirdi. Ama maalesef sevdiklerimizle aramıza mesafeler koydu. Sarılıp, öpmeden sevgimizi nasıl gösterebileceğimizi öğrendik. Kalabalık görüşmeler yerini telefon konuşmalarına bıraktı ama sevgimizden hiç bir şey kaybetmedik.

DOĞRU BİLGİYİ AKTARDIK

Belki de en önemli cephemiz bağışıklık oldu. Bağışıklık sisteminin nasıl kuvvetlenebileceği, hangi besinlerin önemli olduğuna dair belki yüzlerce program izledik, yazılar okuduk. Kimi zamansa kirli bilgilere maruz kaldık ve doğruya ulaşmak için profesyonel kişilerin görüşlerini aldık. Mart ayından beri sizlere her hafta burada doğru bilgiyi aktarmaya çalıştık. C vitamininden, D vitaminine; glutatyondan kuarsetine bağışıklık sistemi elemanlarını tek tek ele aldık. Ve bu savaşta güçlü bir bağışıklık, maske, mesafe ve hijyen ile cephelerimizde en güzel savunmaları gerçekleştirdik.

VÜCUDUNUZA YATIRIM YAPIN

2021 hepimiz için umutlarla gelmişken belki bir süre daha savaşa devam etmemiz gerekebilir. Yeni yıldan daha sağlıklı olmayı isteyin. Kendinize ve vücudunuza en güzel yatırımı yapın. Herkesin bildiği gibi beslenme alışkanlıklarımız bağışıklığın yanı sıra kaliteli yaşam süremizi de belirler. Kronik hastalıklardan korunmak ve yaşam kalitemizi artırmak beslenme ve egzersiz ile mümkün olabilir. Bir diyetisyen olarak size tavsiyem; kendinizi bir anda sıkmaktan ziyade, ufak değişiklikler ile yaşam tarzınızı değiştirmeniz en doğrusu olacaktır.



2021'İN ALTIN ÖNERİLERİ

1)Yılbaşı, doğum günleri, kutlamalar hiç bitmez. O yüzden bu tarz gecelerde yediklerimizi sanki hiçbir zaman bulamıyormuşçasına davranıp hızlı ve gereğinden fazla yemek yemeyelim.

2)Beyninize doygunluk hissini verip az besin tüketmenin en önemli püf noktası, yemeğe çorba ve salata ile başlamak. Beyne tokluk sinyali ortalama 20 dakikada ulaşır. Çorba ve salata hem midenizde hacim kaplar hem de yeme sürenizi uzatır.

3)Ana öğünlerde fazla kaçırmamak için ara öğünleri atlamamak gerekir. Daha düşük kaloriler almak adına lütfen öğünlerinizden vazgeçmeyin, ihtiyacınız olan miktarı ayarlamanız yeterli.

4)Glisemik indeks yükü fazla olan muz, incir, kavun, üzüm, patates, pirinç, kestane, mısır vb. besinleri porsiyon kontrolü yaparak tüketmeniz daha dengeli bir kan şekerine ve insülin salınımına yardımcı olur.

5)Alkol tüketimini keyif verici düzeyde bırakmak ve içtiğiniz günü takip eden diğer günlerde telafi için yediklerimize dikkat etmeniz önemlidir.

6)Bu yılı su içme yılı olarak ilan edip 10-12 bardak su tüketmeyi alışkanlık haline getirmeniz hem kilo vermeniz hem de bağışıklığınız için doğru bir yaklaşım olacaktır.

7)Masalarınızı zenginleştirip salata ve haşlanmış otlara öğünlerinizde yer vermeniz hem gözünüzü hem de karnınızı oldukça doyurur.

8)Kafein içeren içeceklerden uzak durmalısınız. Kafein karaciğerde metabolize olur ve fazlası karaciğeri yorar. Günde 2 kafeinli içecek ile kendinizi sınırlamalısınız.

9)Tuz yerine baharatlarla yemeklerinizi tatlandırın. Fazla tuz alımı ödem problemlerine ve kalp damar, böbrek problemlerine neden olabilir. 10)Bağırsak hareketliliği adına yeterli posa tüketmeye özen gösterin.

11)Süt ürünlerini hayatımızın vazgeçilmezleri haline dönüştürüp yeterli kalsiyum alımını sağlayın. Kefir kan şekerini dengelemesi nedeniyle harika bir tercih olabilir.

12)Mucize besin olmadığını bilip zayıflamak uğruna tek bir besine yüklenmeyin. Her besinin yararı ayrıdır.

BESLENME VE DİYET UZMANI MEHLİKA ÖKTEM