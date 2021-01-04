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Haberler Yaşam Kuruluş Osman’da bu hafta Türklerin “Kozmik Oda”sı açılıyor

’da bu hafta Türklerin “Kozmik Oda”sı açılıyor

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan ’ın 6 Ocak Çarşamba saat 20:00’de atv’de ekrana gelecek 41’inci bölümünde, , Türk kağanlarından Kayı beylerine gelen emanetlerin saklandığı Kozmik Oda’nın kapılarını açacak!

Kuruluş Osman’da bu hafta Türklerin “Kozmik Oda”sı açılıyor

04.01.2021, 12:39

Kayı beyi seçilmesinin ardından beylik emanetlerini teslim alan ve babası Ertuğrul Bey'in kılıcını kuşanan Osman Bey, Bamsı Bey'den emanetlerin yalnızca bunlarla sınırlı olmadığının bilgisini almıştı. Türk hükümdarlarından Kayı beylerine kalmış ulu emanetlerin saklandığı ve Bamsı Bey tarafından korunan Kozmik Oda'daki belgelerde hangi bilgilerin yer aldığı, 'Kuruluş Osman' izleyicileri tarafından sosyal medyada yoğun biçimde tartışılıyor.

Oğuz Kağan ve diğer Türk kağanlarından emanet, Büyük Türk hakanlığının yeniden doğması için kritik öneme sahip bu belgeler, 41'inci bölümde Bamsı Bey tarafından Osman Bey'e teslim edilecek.

Osman Bey, 'Kozmik Oda'daki belgelerde hangi kritik bilgilere ulaşacak? Papa'nın ajanları belgelere ulaşmak için nasıl bir plan kuracak? Bamsı Bey, 'Kozmik Oda'yı korumak için ne yapacak? Osman Bey, elde ettiği belgelerle uç bölgesinin kaderini nasıl değiştirecek?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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