27 kiloluk Akyayı zıpkınla avladı

ÇANAKKALE'DE zıpkınla avladığı balıklarla adından söz ettiren rekortmen dalgıç Müjdat Turan, bu kez 27 kilogram ağırlığında ve 1,5 metre boyunda akya balığı avladı. Sosyal medyada 100 bine yakın takipçisi bulunan deniz tutkunu Turan, "Bu mevsimde Çanakkale sularında Akya nasıl olur? Mevsimler şaştı galiba. Kış ayında bu balığın buralarda olması çok ilginç. Ben sinarit avı için derin dalış yapmıştım" diye konuştu.