BİLECİK'TE evinde ölü bulunan 86 yaşındaki adamın cinayete kurban gittiği ve torunu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay önceki gün Bayırköy beldesinde meydana geldi. Gazi Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evde ikamet eden Ziya Ada'dan komşuları 3 gündür haber alamıyordu.
CİNAYET CUMARTESİ GÜNÜ İŞLENMİŞ
DURUMU jandarmaya haber veren komşuları, yaşlı adamın hayatından endişe duymaya başladı. Olay yerine gelen ekipler evde yaşlı adamın cansız bedenini buldu. Ziya Ada'nın cumartesi günü boğularak öldürüldüğü tespit edilirken, olayla ilgili torunu Mehmet A, (44) gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mehmet A, tutuklandı.
86 yaşındaki dedesini boğdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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