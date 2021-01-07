25 milyon kazanan talihli Akhisarlı tezgahtar genç kız

MERAK KONUSU OLDU

Akhisarlı talihli önceki gün çekini banka müdürü aracılığıyla teslim alırken, o sürpriz isme Yeni Asır ulaştı. Talihli güvenlik nedeniyle isminin açıklanmasını istemedi. Tüm Akhisar'ın ismini merak ettiği süper talihli genç kızın bir bijuteri takı dükkanında tezgahtar olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Yılbaşı gecesi büyük ikramiye, 9884757 numaralı bilete isabet etti. İsminin gizli kalmasında ısrarlı olan talihli, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Milli Piyango bayisi Süleyman Gezer'den satın aldığı çeyrek biletle 25 milyon TL kazanmıştı. Talihliye 25 milyon liralık çeki, Halkbank Levent Şube Müdürü ile Sisal Şans Müşteri Operasyonları Direktörü Özgür Yılmaz teslim etmişti. Özgür Yılmaz, "Sisal Şans ailesi olarak Akhisar'dan aldığı çeyrek biletle 25 milyon TL'lik ikramiyeyi kazanan talihliyi tebrik ediyorum" demişti. Yeni Asır'ın ulaştığı kaynaklar, genç kızın isminin gizli kalmasının güvenliği için önem taşıdığını söyledi. Banka ve aile fertleri ile parayı alan genç kızın yatırımlarını nasıl yapacağı ilçede merak konu oldu.

FATİH ŞENDİK (ÖZEL HABER)