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Haberler Yaşam 25 milyon kazanan talihli Akhisarlı tezgahtar genç kız

25 milyon kazanan talihli Akhisarlı tezgahtar genç kız

SİSAL Şans tarafından 31 Aralık Perşembe günü düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde çeyrek biletiyle 25 milyon TL ikramiye kazanan talihlinin Akhisarlı 24 yaşında tezgahtar olarak çalışan bir genç kız olduğu ortaya çıktı.

25 milyon kazanan talihli Akhisarlı tezgahtar genç kız

7.1.2021

MERAK KONUSU OLDU
Akhisarlı talihli önceki gün çekini banka müdürü aracılığıyla teslim alırken, o sürpriz isme Yeni Asır ulaştı. Talihli güvenlik nedeniyle isminin açıklanmasını istemedi. Tüm Akhisar'ın ismini merak ettiği süper talihli genç kızın bir bijuteri takı dükkanında tezgahtar olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Yılbaşı gecesi büyük ikramiye, 9884757 numaralı bilete isabet etti. İsminin gizli kalmasında ısrarlı olan talihli, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Milli Piyango bayisi Süleyman Gezer'den satın aldığı çeyrek biletle 25 milyon TL kazanmıştı. Talihliye 25 milyon liralık çeki, Halkbank Levent Şube Müdürü ile Sisal Şans Müşteri Operasyonları Direktörü Özgür Yılmaz teslim etmişti. Özgür Yılmaz, "Sisal Şans ailesi olarak Akhisar'dan aldığı çeyrek biletle 25 milyon TL'lik ikramiyeyi kazanan talihliyi tebrik ediyorum" demişti. Yeni Asır'ın ulaştığı kaynaklar, genç kızın isminin gizli kalmasının güvenliği için önem taşıdığını söyledi. Banka ve aile fertleri ile parayı alan genç kızın yatırımlarını nasıl yapacağı ilçede merak konu oldu.

FATİH ŞENDİK (ÖZEL HABER)

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