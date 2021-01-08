FETÖ mağduru Özkaynak hayatını kaybetti

2010 yılında Amerika Maryland'deki "haleizmirhale@hotmail. com" adresinden atılan ihbar e-postasına ve sonrasında Bilgin Özkaynak'ın Sapanca'daki evinde bulunduğu ileri sürülen dijital veri tabanı "pandora"ya dayanarak Özkanynak ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin seçkin subaylarının da aralarında yer aldığı pek çok sanık, müebbet hapis talebiyle yargılanmıştı.

BİLİRKİŞİ ORTAYA ÇIKARDI

HAKKINDA "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Kişisel verilerin kaydedilmesi", "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek" suç larından müebbet hapis cezası istenen Özkay-nak da dava kapsamın-da 2.5 yıl tutuklu kalmış, daha sonra tüm sanıklar-la birlikte beraat etmişti. Davaya dayanak yapılan "pandora" veri tabanın-daki dijital delillerin sah-teliği bilirkişi raporla-rıyla ortaya konulmuş, söz konusu veri tabanı-nın FETÖ'cüler tarafından Özkaynak'ın Sapanca'daki evine yerleştirildiği anla-şılmıştı.

FATİH ŞENDİL