3 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ
TÜRKİYE'NİN Köln Başkonsolosluğu'nda şoför olarak çalışan İsrafil Kiranlioğlu, 31 Aralık gecesi sosyal medya hesabından 25 yaşındaki oğlu Ahmet Kiranlioğlu'ndan haber alamadığını duyurdu. Paylaşımın ardından kayıp gencin arkadaşları Köln kenti ve çevresinde Ahmet'i aramaya başladı. Baba İsrafil Kiranlioğlu'na acı haber 3 Ocak sabahı ulaştı. Neuss polisi kayıp gencin cesedini Ren Nehri'nde buldu. Hayatını kaybeden Ahmet Kiranlioğlu'nun 3 ay önce dünya evine girdiği öğrenilirken. tarifeli uçakla İzmir'e getirilen cenazesi, Seferihisar'a bağlı Ürkmez beldesinde toprağa verildi.
Fatih ŞENDİL
Ren Nehri’nde şüpheli ölüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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