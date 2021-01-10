Sindirim sorunlarını posalı besinlerle aşın

Yeni yıl akşamı yediklerini abartanlardan mısınız? Yediğiniz yemeklere bağırsaklarınız hemen yanıt veriyor mu? Yoksa kronik olarak kabızlık çekenlerden misiniz? Toplumda oldukça sık görülen bir problem olan kabızlık ne yazık ki çok fazla dile getirilmiyor. Hâlbuki bağırsakların düzenli çalışması fizyolojik olarak oldukça gerekli bir durumdur. Konstipasyon durumu yani kabızlık; bağırsak hareketlerinde zorluk, dışkı geçişinin ağrılı olması ve tuvalete çıkışın uzun süre olmaması durumu olarak adlandırılabilir.

TARZINIZI DEĞİŞTİRİN

Sağlıklı bireylerin günde bir kez ile haftada en az üç kez dışkılaması kalın bağırsağın işlevini sağlıklı bir biçimde sürdürmeye devam etmesi açısından önemlidir. Kabızlık, beslenme ile doğrudan ilişki içerisindedir. Yeterli sıvı tüketilmediğinde, posalı yiyecekler tüketilmediğinde, yeterli egzersiz yapılmadığında veya uzun süreli uygulanan yağsız diyetler sonucunda kabızlık problemiyle karşılaşmak olasıdır. Belirtilerin şiddetini azaltmak ve tekrarlanmasını önlemek için yaşam tarzınızı ve beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmenizde fayda var.



MEYVESİZ OLMAZ

Günde 5 porsiyon sebze, 3 porsiyon meyve tüketmeye özen gösterin. Sebzelerden patlıcan, bamya, kabak, lahana, semizotu, enginar; meyvelerden ise elma, armut, kayısı, incir ve eriği kabuğuyla tüketmek lif oranını arttırarak bağırsak hareketlerini hızlandırır. Kabızlıkta oluşan şişkinlik için herhangi bir gebelik veya hastalık durumunuz yoksa rezene, yeşil çay, papatya ve anason çayı içebilirsiniz.



Sabahları ILIK SU

Sabah uyanınca 1 bardak ılık su tüketebilir, mide probleminiz yoksa içine biraz limon suyu ve sirke ekleyebilirsiniz. 'Ilık suyumu içerim ama sirke bana göre değil' derseniz, kuru kayısı veya kuru erik de tercih edebilirsiniz. Bağırsak hareketlerini artırmak için günde 2,5-3 litre su için. Sabah uyandıktan sonra ve gece yatmadan önce içeceğiniz ılık su bağırsak hareketlerine yardımcı olur.



YEMEKLERDE ZEYTİNYAĞI

Klasik kahvaltılarınız yerine posa yönünden zengin bir kahvaltı tercih edebilirsiniz. Özellikle sabah; probiyotikli yoğurt, yulaf ve meyve iyi bir tercih olacaktır. Yağ dışkılamayı kolaylaştırır. Yemeklerinizde ve salatalarınızda zeytinyağı kullanın. Tabii ki miktarına dikkat etmeniz ve aşırıya kaçmamanız önemlidir.



TERCİHİNİZ SEBZE ÇORBALARI OLSUN

Bağırsak hareketlerini en çok yavaşlatan besinlerden olan patates, muz ve pirinçten mümkün olduğunca uzak durmalısınız. Bu dönemde mercimek çorbası veya sebze çorbaları en uygun çorba tercihleridir. Prebiyotik içeren kefir, yoğurt gibi besinlerden yararlanabileceğiniz gibi, probiyotik tabletlerden de destek alabilirsiniz. Eğer tükettiğiniz süt sizde gaz sıkıntısına neden oluyorsa laktozsuz süt deneyebilirsiniz.



BUNLARA DİKKAT!

Magnezyum bağırsak kaslarını harekete geçiren bir mineraldir. Ispanak, marul, kereviz, taze fasulye, salatalık, fındık, badem gibi magnezyumdan zengin besinler tercih edin. Çözüme hemen ulaşmak için sinameki içerikli bitki çayları laksatif içerikli ilaçlar kullanılmamalıdır. Çünkü bu ilaçların uzun süre kullanımı bağırsak tembelliğini oluşturacaktır. Bu gibi durumlarda mutlaka doktora ve beslenmenizi düzenlemesi için bir diyetisyene başvurmalısınız.

BESLENME VE DİYET UZMANI MEHLİKA ÖKTEM