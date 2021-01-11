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Haberler Yaşam Maraşlı 1. bölüm izle!

1. bölüm izle!

'nin yeni dizisi ilk bölümüyle bu akşam 20.00'de izleyiciyle buluşuyor. Maraşlı, 'den ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır; ta ki bir gün dünyalar güzeli , Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar... İş adamı 'in en kıymetli çocuğu olan Mahur'un başı, o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer ve hayatını Maraşlı kurtarır. Mahur ile Maraşlı'nın kaderleri o gün birbirine bağlanır.

Maraşlı 1. bölüm izle!

11.01.2021, 19:55 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021, 19:57

Atv'nin merakla beklenen dizisi Maraşlı, bu akşam başlıyor. Burak Deniz (Maraşlı), Alina Boz (Mahur), Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati) ve Cihan Yenici'nin (Ozan) rol aldığı dizide bu akşam şunlar yaşanacak:

MARAŞLI İLK BÖLÜM İZLE

HAYATI TEHLİKEDE
Özel kuvvetlerden ayrılan eski bir asker olan Maraşlı, kendisine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta kızı Zeliş'e adar.

Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar...

MARAŞLI (BURAK DENİZ)
Eski bordo bereli Maraşlı, kızı Zeliş'in bir saldırıda yaralanması üzerine görevinden ayrılıp Zeliş'in bakımını üstlenmiştir.

MARAŞLI DİZİSİ KONUSU

Maraşlı, Özel Kuvvetlerden ayrılan eski bir askerdir. Kendine bir sahaf dükkanı açarak hayatını hasta olan kızı Zeliş ile ilgilenerek ve kitap satarak geçirme kararı almıştır. Ta ki bir gün dünyalar güzeli Mahur Türel, Maraşlı'nın sahaf dükkanından içeri girene kadar. Türkiye'nin en büyük iş adamlarından olan Aziz Türel'in, çocuklarından en kıymetlisi olan Mahur'un başı o gün çektiği bir fotoğraf karesi yüzünden büyük derde girer. Mahur'un istemeden karıştığı olaydan, hayatını Maraşlı kurtarır. O gün kaderleri birbirine bağlanır. Artık Mahur'un hayatı tehlikededir…

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