Aşıla mobil uygulaması nasıl kullanılır?

Sağlık Bakanlığı, aşılama takvimi ve takibi için mobil uygulama geliştirdi. "Aşıla" isimli mobil uygulama ile Covid-19 aşıları da dahil olmak üzere, aşı kayıt, takvim ve takipleri gerçekleştirilebilecek. Peki Aşıla uygulaması nasıl kullanılır? İşte Aşıla uygulamasına dair merak edilenler...

AŞILA MOBİL UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

Mobil telefonlara indirilerek kullanılabilecek "aşıla" uygulaması ile Kovid-19 aşı kayıtları yapılacak. Bu kapsamda, aşıdan önce mutlaka "aşıla" üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı yapılacak. Önce kayıt sonra aşı yapılacak.

Aşıla uygulaması ile ilgili tüm bilgilere, dokümanlara, duyurulara ve eğitim videolarına "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek. Aşıla mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei telefonları için indirilebilecek. Uygulama yüklenirken, yükleme ve kullanım ayarlarına dikkat edilecek. İndirdikten sonra kullanabilmek için mutlaka belirtilen ayarlar yapılacak.

Sağlık Bakanlığının geliştirdiği uygulama ile hekimler ve sağlık personeli, kolay ve hızlı bir şekilde vatandaşların aşılanma sürecini takip edebilecek.

IOS İÇİN ÖZEL AYAR GEREKİYOR

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan sitede uygulamanın nasıl yükleneceğine dair bilgiler de yer aldı. IOS cihazlar için uygulama izinleri hakkında özel bir ayar gerektiğinin hatırlatıldığı sitede o ayarlar şu şekilde anlatıldı:

"1. Kullanıcılar Apple cihazlarında 'İndir' butonuna tıkladıktan sonra; 'mobilmarket.saglik.gov.tr' şunu yüklemek istiyor: 'Uygulama Adı' ifadesinin yer aldığı bir bilgi ile karşılaşacaktır. Burada 'Yükle' butonuna basarak kurulumu gerçekleştirebilmektedirler. Kurulumun bittiğine dair, cihazda herhangi bir bildirim yapılmamaktadır. Cihazda uygulama listesi kontrol edilerek indirildiği görülebilmektedir.

2. Cihaza indirilen uygulamaları açmaya çalışırken 'Güvenilir Olmayan Kurumsal Geliştirici' uyarısı ile karşılaşırsanız; uygulamayı açmadan önce, T.C. Sağlık Bakanlığı kurumunun yayınladığı uygulamalar için, cihazınızın güvenli kuruluş doğrulamasını yapmanız gerekmektedir. Bu işlem için Apple cihazlarda; Ayarlar > Genel > Profiller ve Aygıt Yönetimi (bazı modellerde 'Profiller' veya 'Aygıt Yönetimi' olarak geçmektedir) sayfasında, 'KURUMSAL UYGULAMA' başlığı altında bulunan 'T.C. SAGLIK BAKANLIGI' ifadesine tıklanır. Açılan sayfada 'Güven: T.C. SAGLIK BAKANLIGI' butonuna basıldığında karşımıza çıkan ifadede 'Güven' butonu tıklanarak cihazınızda, kuruma ait tüm kurulu uygulamalara güvenli olarak erişmeniz sağlanır.

3. Cihazınızda uygulama listesine giderek indirdiğiniz uygulamayı güvenli şekilde çalıştırabilirsiniz."