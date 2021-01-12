Güleda’nın ailesi adalet istiyor

Böylece İstinaf Mahkemesi tarafından yerel mahkemenin verdiği müebbet hapis cezası onandı. Acılı ailenin avukatı Alev Öztürk, "Güleda'yı koruyamayanlar katilini korumaya devam ediyor. Katil için ağırlaştırılmış müebbet, Güleda Cankel için gerçek adalet istiyoruz" dedi. Acılı baba Mustafa Cankel de, "Kızımı katleden caninin indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması gerekiyor" diye konuştu.



Güleda Cankel'in acılı babası, "Katil için ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz" dedi.

FERDİ YAVUZ