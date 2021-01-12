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Haberler Yaşam Güleda’nın ailesi adalet istiyor

Güleda’nın ailesi adalet istiyor

'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada sanık 'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmesinin ardından Cankel ailesinin İstinaf Mahkemesi'ne yaptığı başvuru reddedildi.

Güleda’nın ailesi adalet istiyor

12.1.2021

Böylece İstinaf Mahkemesi tarafından yerel mahkemenin verdiği müebbet hapis cezası onandı. Acılı ailenin avukatı Alev Öztürk, "Güleda'yı koruyamayanlar katilini korumaya devam ediyor. Katil için ağırlaştırılmış müebbet, Güleda Cankel için gerçek adalet istiyoruz" dedi. Acılı baba Mustafa Cankel de, "Kızımı katleden caninin indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması gerekiyor" diye konuştu.


Güleda Cankel'in acılı babası, "Katil için ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz" dedi.

FERDİ YAVUZ

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