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Haberler Yaşam Pilot olmak istiyordu kendi uçağını imal etti

Pilot olmak istiyordu kendi uçağını imal etti

Pilot olmak istiyordu kendi uçağını imal etti

12.1.2021

AYDIN'DA çocukluk yıllarından itibaren pilot olmak isteyen 20 yaşındaki Aydın Sansar, tırpan motoru takarak yaptığı uçağını gökyüzüyle buluşturacak. Yaklaşık iki saat havada kalma özelliğine sahip olacak uçak, bir litre benzinle toplam 4 kilometre yol kat edebilecek. Pilotluk hayalini de gerçeğe dönüştürmek istediğini belirten Sansar, "Uçağımı yaptım sıra pilotlukta" dedi. Karpuzlu ilçesi Tekeler Mahallesi'nde yaşayan Sansar, İskenderun Teknik Üniversitesi Sivil Havacılık bölümündeki eğitimini sürdürdüğünü söyledi. Cessna 172 tipine benzer uzaktan kumandalı Şimşek-09 adını verdiği uçağını önümüzdeki günlerde gökyüzüyle buluşturacak olan Sansar, "Kendi uçağımı yapmanın gururunu yaşıyorum. Yakıtlı drone da yapmak istiyorum. Bu konuda destek bekliyorum" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ

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