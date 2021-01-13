EKPSS için tercih işlemleri başladı! ÖSYM EKPSS tercihleri nasıl yapılır?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercih kılavuzu yayınlandı. ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları doğrultusunda kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Peki EKPSS tercihleri nasıl yapılr? EKPSS taban puanları ne kadar? İşte detaylar...

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir

Tercihler 13-19 Ocak tarihleri arasında yapılacak olup, tercih işlemleri 19 Ocak günü saat 23.59'da sona erecek.