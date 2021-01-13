Koronavirüs aşı randevuları verilmeye başlandı! Aşı randevusu nasıl alınır?

Koronavirüs aşıları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı! Aşı randevuları MHRS üzerinden verilmeye başladı. İlk risk grubunda olan vatandaşlar sistem üzerinden bağlı oldukları Aile Sağlık Merkezleri, tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinden randevu alabilecek. Aynı zamanda vatandaşlar aşı için risk grubunda olup olmadığını da sistem üzerinden öğrenebilecek. İşte koronavirüs aşı randevusu ile ilgili detaylar...

MHRS ÜZERİNDEN AŞI RANDEVUSU ALINABİLİR DURUMDA

Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek.

BAŞTA ÖNCELİKLİ GRUPLAR

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacak.

Yaşlı ve engelli evlerinde aşı uygulama odası olanlar kendi kurumlarında, olmayanlara da mobil ekipler aşıyı uygulayacak.

E DEVLET'TEN DE YAPILABİLECEK

MHRS sistemine Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün.