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'daki bu dans çok konuşulacak!

atv’nin kahraman hikayesi , 3. bölümündeki dans sahnesiyle konuşulacak. ve ’in yaptığı tango, ekranın çekişmeli baba-kız hikayesinin bir parçası olacak.

Akıncı'daki bu dans çok konuşulacak!

14.01.2021, 14:32

Güçlü oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında her cuma seyirci ile buluşan Akıncı dizisinde Büşra Develi'nin canlandırdığı Nergis karakteri ile Yıldıray Şahinler'in hayat verdiği Cevdet karakteri kısa sürede izleyicinin heyecanla takip ettiği baba-kız oldu. Babası Cevdet'in sahip olduğu tüm gücü reddederek ayakta kalmaya çalışan gazeteci Nergis'in dramatik hikayesinde 3.bölümde özel bir an yaşanacak.

BU SAHNE İÇİN ÖZEL DERS ALDILAR

15 Ocak Cuma günü yayınlanacak olan 3.bölümde; Nergis, kardeşi Yağız'ın doğum günü partisinde babası Cevdet ile tango yapacak. Büşra Develi ve Yıldıray Şahinler dans sahneleri için özel tango dersi aldı. Sahne öncesinde oldukça sıkı çalışan ikili kısa sürede figürleri öğrenerek başarılı bir çekim gerçekleştirdi.

Baba-kızın konuşmadan da çok şey anlattığı dans sahnesi aralarındaki gerginliği de ekrana yansıtacak. Nergis ile babası Cevdet'in arasındaki buzları bu özel dans eritebilecek mi?

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanan Akıncı, yeni bölümü ile cuma akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Akıncı 3. bölümde neler yaşanacak?

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