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Sağlıklı saçlar için balık ve kabak çekirdeği yiyin

Dermatolojiİ Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, “Saç dökülmesinde yanlış beslenmenin etkisi büyük. Omega 3,6,9 eksikliğinde 2 ayda saçlar dökülmeye başlar. , , , palamut balıkları, kabak çekirdeği, keten tohumu ve semizotu saçı güçlendirir” dedi.

Sağlıklı saçlar için balık ve kabak çekirdeği yiyin

14.1.2021

Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, beslenme yanlışlıklarının, saçların cansızlaşmasına, kırılmasına ve dökülmesine yol açtığını söyledi. Yapılan araştırmalarda günlük 1000 kalori ve altında uygulanan diyetlerde saç dökülmelerinin 1 ile 6 ay içerisinde başladığının gözlendiğini dile getirdi.

YETERLİ PROTEİN
Yeterli protein almadan beslenmenin saç dökülmesine yol açtığına dikkat çeken Dr. Küçükçakır, "Omega 3,6,9 denilen yağ asitlerinin eksikliği durumda, 2 ila 4 ay içinde saçlarda dökülmeler başlar. Omega-3 içeren besinlerin başında somon, balıkları, kabak çekirdeği, semizotu gelir. Bunlar saçları güçlendirir" dedi. Omega- 6'nın ise saçlı derideki kepeklenme ve kızarıklığı 3 haftada, saç değişikliklerini ise 3 ayda düzelttiğine değinen Küçükçakır şunları söyledi:

C VİTAMİNİ ÖNEMLİ
"Demir eksikliği saç kaybının nedenlerinden biridir. Çinko minerali, saç köklerinin gelişmesine yardımcı olur. Çinko eksikliğinde saçların dökülmesi, beyazlaması, seyrek, kısa ve kırılgan bir hal alması gözlenir. Bakır eksikliğinde ise, saç köklerinin yetersiz gelişimine ve beyazlamasına neden olabilir." Saç köklerinin sağlıklı büyümesi için gerekli vitaminlerden birinin de biotin olduğunu da vurgulayan Küçükçakır, eksikliğinde saçlarda seyrelme, kırılma ve dökülmeler başlayacağının altını çizdi. Dr. Oğuz Küçükçakır, "C vitamini eksikliğinde de saçta kıvrılmalar başlar. Özellikle yaşlılarda, alkoliklerde, sigara içenlerde, kortizonlu ilaçların uzun süre kullanımında, taze sebze-meyvelerin yetersiz tüketimine bağlı gelişir" dedi.

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