Yenipazar köprüsü açılıyor

AYDIN'IN Yenipazar ilçesine ulaşımı sağlayan Büyük Menderes Nehri üzerindeki 64 yıllık köprünün yenilenmesi çalışmalarında sona gelindi. Köprü inşaatında incelemede bulunan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, köprünün yakın tarihte hizmete açılacağını söyledi. Yenipazar ilçesindeki 64 yıllık Büyük Menderes Köprüsü yıprandığı için yenilenmesine karar verildi. İhalesinin 27 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşmesin ardından eski köprü yıkılarak yeni köprünün yapımına başlanmıştı.
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