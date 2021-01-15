Baş ağrısı ve ateş görülebilir

VATANDAŞLARIN Kovid-19 aşısıyla ilgili kafalarında soru işareti olmaması gerektiğini söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, "Kişiler aşılandıktan sonra; ateş, baş ağrısı, halsizlik, iştahsızlık gibi semptomlar görülebilir. Kimse telaş etmesin, bu tepkiler çok normaldir. Vücutta antikor oluşmasını sağlayacak aşıyla, korona virüsünün hastalık yapmayan inaktif şekli enjekte edilecek. Yani virüsün kolu, bacağı var ama beyni yok. Bu nedenle hastalık yapma özelliği de yok" dedi. Hiçbir aşının yüzde 100 bağışıklık sağlayamayacağını belirten Sakarya, "Özellikle riskli gruplarda kullandığımız grip ya da zatürre aşısının koruyuculuğu yüzde 40-50 civarındadır" dedi.