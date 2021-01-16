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Haberler Yaşam Ramazan protez bacağa kavuşuyor

Ramazan protez bacağa kavuşuyor

Ramazan protez bacağa kavuşuyor

16.1.2021

Aydın'da otobüs şoförlüğü yaparken geçirdiği trafik kazası sonucu iki bacağını da kaybeden Ramazan Aslan'a protez takılması için gereken 200 bin lira Yeni Asır'ın haberinin ardından toplandı. Müjdeli haberi alan ve protez bacağına kavuşacağı günü bekleyen Ramazan Aslan, Yeni Asır'a ve kendisine destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

KAZIM YÖRÜKCE

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