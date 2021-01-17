2021 resmi tatilleri kaç gün olacak? 2021 tatil günler ne zaman?

2021'de tatil günleri merakla araştırılıyor. Yeni yılın gelmesi ile birlikte en çok araştırılanlardan biri de resmi tatil günleri oluyor. Peki 2021'de resmi tatiller kaç gün olacak? Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleri ne zaman? İşte merak edilenler....

2021'DE RESMİ TATİLLER NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

23 Nisan 2021 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Cuma gününe denk geliyor

1 Mayıs 2021 Emek ve Dayanışma Günü - Cumartesi gününe denk geliyor.

19 Mayıs 2021 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı - Çarşamba gününe denk geliyor.

2021 Ramazan Bayramı – 13-14-15 Mayıs 2021- Perşembe-Cuma-Cumartesi günlerine denk geliyor.

15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2021 – Perşembe gününe denk geliyor.

2021 Kurban Bayramı – 20-21-22-23 Temmuz- Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma'ya denk geliyor

30 Ağustos 2021 Zafer Bayramı - Pazartesi gününe denk geliyor

29 Ekim 2021 Cumhuriyet Bayramı - Cuma gününe denk geliyor