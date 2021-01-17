Baş ağrınıza mor lahanayla son verin

Mor lahana bağışıklık sistemini koruyan en sağlıklı sebzelerden biri olarak kabul edilmektedir. Uzmanlar, soğuk havalarda hastalıklara karşı korunmak ve bünyeyi güçlendirmek için bol bol mor lahana tüketilmesini öneriyor. Baş ağrılarını azaltıcı etkisi olan mor lahana, yaprağı direkt olarak başa kompres edilirse ağrıyı dindiriyor. İçerdiği yüksek miktarda sülfür sayesinde akne ve sivilceleri tedavi ediyor.