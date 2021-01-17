Mor lahana bağışıklık sistemini koruyan en sağlıklı sebzelerden biri olarak kabul edilmektedir. Uzmanlar, soğuk havalarda hastalıklara karşı korunmak ve bünyeyi güçlendirmek için bol bol mor lahana tüketilmesini öneriyor. Baş ağrılarını azaltıcı etkisi olan mor lahana, yaprağı direkt olarak başa kompres edilirse ağrıyı dindiriyor. İçerdiği yüksek miktarda sülfür sayesinde akne ve sivilceleri tedavi ediyor.
Baş ağrınıza mor lahanayla son verin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.