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Haberler Yaşam Hercai yeni bölüm izle

yeni bölüm izle

Reyyan ve 'ın birbirlerine olan sevgisi severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta, Reyyan bir yandan var gücüyle Miran'a destek olmaya çalışırken bir yandan da 'ye bir teklifte bulunur. Azize'nin düştüğü durum karşısında keyfi yerine gelen ise aldığı haberle şok olur. İşte Hercai yeni bölüm canlı izleme linki...

Hercai yeni bölüm izle

17.01.2021, 19:37

Dilşah'ın sağ salim Şadoğlu konağına gelmesiyle herkes şaşkındır. Annesinin yaşadığını öğrenen Miran ise şok olmuştur. Azize'den annesinin, çocukluğunun ve tüm geçmişinin hesabını sormaya kararlıdır. Azize ise pişmanlık içindedir, kendi cezasını kendi vermeye kalkar ve beklenmedik bir hamle yapar. Yaşadığı travmanın etkisiyle aklı karmakarışık olan Dilşah'ın gelişi Zehra'yı da hayli zor durumda bırakmıştır. Reyyan bir yandan var gücüyle Miran'a destek olmaya çalışırken bir yandan da Azize'ye bir teklifte bulunur. Azize'nin düştüğü durum karşısında keyfi yerine gelen Füsun ise aldığı haberle şok olur.

HERCAİ 55. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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