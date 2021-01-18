2021 LGS sınav tarihi! MEB LGS sınav konuları...

Milyonlarca öğrenci LGS için çalışmalarını sürdürüyor. MEB Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tarihini açıkladı. İki oturum halinde gerçekleşecek sınav için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki 2021 LGS ne zaman? İşte merak edilenler...

2021 LGS NE ZAMAN? LGS KONULARI

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 6 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2021 yılı 81 ilde merkezî sınav puanı, sınavsız yerel yerleştirmede okul kontenjanlarını oluşturma ve kayıt bölgelerini güncellemeye yönelik çalışmaların başlatıldığı duyuruldu.

2021 LGS KONULARI NELER OLACAK?

2021 LGS konuları ve müfredatı belli oldu. MEB tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde;

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."