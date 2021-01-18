  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam 2021 LGS sınav tarihi! MEB LGS sınav konuları...

2021 LGS sınav tarihi! MEB LGS sınav konuları...

(LGS) için öğrencilerin çalışmaları devam ediyor. Hayalindeki lise için ter döken öğrenciler MEB tarafından açıklanan LGS ile ilgili son dakika bilgilerini yakından takip ediyor. Peki ne zaman? İşte detaylar...

2021 LGS sınav tarihi! MEB LGS sınav konuları...

18.01.2021, 10:11

Milyonlarca öğrenci LGS için çalışmalarını sürdürüyor. MEB Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tarihini açıkladı. İki oturum halinde gerçekleşecek sınav için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Peki 2021 LGS ne zaman? İşte merak edilenler...

2021 LGS NE ZAMAN? LGS KONULARI

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 6 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 2021 yılı 81 ilde merkezî sınav puanı, sınavsız yerel yerleştirmede okul kontenjanlarını oluşturma ve kayıt bölgelerini güncellemeye yönelik çalışmaların başlatıldığı duyuruldu.

2021 LGS KONULARI NELER OLACAK?

2021 LGS konuları ve müfredatı belli oldu. MEB tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde;

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

2021 LGS sınav tarihi! MEB LGS sınav konuları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.