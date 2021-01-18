28 yıllık PKK’lı terörist teslim oldu

28 yıldır PKK'da faaliyet yürüten bir örgüt mensubunun da aralarında bulunduğu 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri öğrenildi. Böylelikle 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 9'a yükseldi.