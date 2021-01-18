  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam 28 yıllık PKK’lı terörist teslim oldu

28 yıllık ’lı terörist teslim oldu

28 yıllık PKK’lı terörist teslim oldu

18.1.2021

28 yıldır PKK'da faaliyet yürüten bir örgüt mensubunun da aralarında bulunduğu 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri öğrenildi. Böylelikle 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 9'a yükseldi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

28 yıllık PKK’lı terörist teslim oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.