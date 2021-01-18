Fenerbahçe'nin yıldız oyuncu Mesut Özil ile transfer görüşmelerine başladığını duyurması ile birlikte Özil'in ailesi de merak konusu oldu. Amine Gülşe ile evli olan ve bir çocukları bulunan çiftin aile hayatı yakından takip ediliyor. Peki Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe nereli kaç yaşında? İşte merak edilenler...

AMİNE GÜLŞE NERELİ KAÇ YAŞINDA?

30 Nisan 1993 senesinde İsveç'te dünyaya gelen Irak Türkmeni kökenli Amine Gülşe, eğitim hayatını İsveç'te sürdürdü. 2014 senesinde yayınlanan Miss Turkey güzellik yarışmasında tüm rakiplerini geride bırakarak birinciliğe hak kazandı.

2013 senesinde babasının işlerinden ötürü radikal bir karar alarak İzmir'e annesiyle birlikte yerleşen Amine Gülşe, İsveççe ve İspanyolca biliyor. Boyu 1,78 olan Amine Gülşe'nin aynı zamanda modellik yaptığı da biliniyor.

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye eski güzeli Amine Gülşe, İstanbul'daki nikah töreninin ardından 2019 yılında dünya evine girdi.