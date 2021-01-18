Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 18 Ocak Pazartesi Müge Anlı full izle

Müge Anlı, Atv ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlarla izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü. Müge Anlı suçluların peşinde, mağdurların yanında olmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? İşte 18 Ocak Pazartesi Müge Anlı'da yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Hamdi Kılıç kayıp olarak aranıyordu, İzmir'de çiftlik evinden kaybolmuştu. 70 Yaşındaki adamın acı sonu... Hamdi Kılıç 52 gün sonra sevgilisinin evinin yakınında ağaçta asılı olarak bulundu. Hamdi Kılıç'ın ölümü araştırılıyor... 70 yaşındaki adam sevgilisinin evinde kayboldu. Kaybının 52. Gününde soru işaretleriyle dolu acı sonu. Günlerce süren arama çalışmaları sırasında hiçbir izine rastlanmayan 70 yaşındaki adamın sevgilisi Sakine Akdeniz'in çiftlik evinin yakınında ölü olarak bulunması pek çok işaretini de beraberinde getirdi. Hamdi Bey'in kızı babasının mallarına sahip çıkamadığı gerekçesiyle kendisi hakkında vesayet davası açtırdığı belirtildi. Bir yandan bu davanın haklı olduğunu belirtti. Saime Hanım, babalarının kendilerine kızsa neden intihar edeceğini sorguladı.