Antik değil dandik!

Pandemi sürecinde hepimiz hiç yapmadığımız kadar çok evde vakit geçirmeye başladık. Bu da evlere, ev eşyalarına yapılan alışverişi artırdı. Tabii ki bu alışverişlerin büyük çoğunluğu internet üzerinden gerçekleşti. Buna paralel olarak sanal ortamda eşya satanların sayısı da artış gösterdi. Pop art, vintage, retro ya da antika ürünlere ilgi duyanlar, eski eşyaların satıldığı sosyal medya hesaplarına ve ikinci el eşya satış sitelerine yöneldi. Dükkan ya da mağazalara gidemeyenler, sosyal medya üzerinden düzenlenen canlı mezat ya da satışlara katılarak ürün satın almaya başladı. Peki ama bu satışlar güvenilir mi? 'Antika' etiketiyle ve hiç de ucuz olmayan fiyatlara satılan bu ürünler gerçekten antika mı ve eline geçirdiği her ikinci el eşyayı satan kimse gerçekten antikacı mı?

NADİRLİK VE İŞÇİLİK ÖNEMLİ

21 yıldır bu işle uğraşan İzmirli antika sevdalısı Erkan Sert, her eski eşyanın antika sayılmayacağını belirterek, "Bir objenin antika olması için illa 100 yıllık olmasına gerek yok. Eski olması ile birlikte nadirlik de önemli. El işçiliği olması da ürüne ayrıca değer katar. Mesela 100 yılık üründen 10 tane var. Bu obje eski ve nadir sayılır ancak 50 yıllık üründen 2 tane varsa bu daha nadir sayılır. Osmanlı dönemine ait olup da el işçiliği olmayan bir bakır obje hurdaya gider. Koleksiyonerler için hiç bir değeri yoktur. Günümüzde sosyal medya ya da internet üzerinden antika diye satılan birçok obje maalesef antika değil, eskidir" dedi.

TANIYIP GÜVENDİĞİNİZ ESNAFA GİDİN

Özellikle pandemi döneminde sosyal medya üzerinden bu tarz ürünlerin mezatının ve satışının arttığının altını çizen Sert, "Bilen bilmeyen herkes, antikacı, antika duayeni oldu. Halbuki bu çok yanlış. Hindistan, Pakistan, İran işi ürünleri antika ya da Osmanlı dönemi ürünü diye satan çok fazla insan var. Burada aldatmaca yapılıyor. Pek çok sosyal medya hesabı ya da ikinci el sitesinde hatalı ürünler satılıyor. Malı göklere çıkarıp uçuk fiyatlara satıyorlar. Sahte malları orijinal diye satıyorlar. İnsanlar da buna kanıp alım yapıyorlar. İnsanlara tavsiyem eğer antika ürün satın alacaklarsa tanıdıkları ve güvendikleri esnaftan alışveriş yapsınlar" diye konuştu. Sanal ortamda satışa çıkmış ürünlerden bazılarını Erkan Sert'e sorduk, o da Yeni Asır için değerlendirdi.



'ANTİKA ASLINDA İYİ BİR YATIRIM ARACI'

ANTİKANIN gerçekten iyi bir yatırım aracı olduğunu da söyleyen Erkan Sert, "İyi bir koleksiyon, hatırı sayılır meblağlar kazandırabilir. Yıllar önce bir gümüş objeyi 1 yıl boyunca saklamaya karar verdik. Objenin yanına o dönemin döviz ve altın faiz tutarlarını da not ettik. 1 yıl sonunda en iyi getiriyi, yüzde 33 ile o gümüş obje kazandırdı. Yani gerçek bir antikaya yapılan yatırım her zaman kazandırır. Taklit ya da eskitme ürün her zaman kaybettirir" dedi.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER