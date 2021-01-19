Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izle! EDHO yeni bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. Yeni bölümü ile bu akşam Atv canlı yayında izleyenleri ile buluşuyor. Yapımda bu hafta; Çakırbeyli ailesi anneleri Hayriye'nin ölümü ile adeta yıkılırken Hızır'ın dünyasını başına yıkan haber milyonların gündemine geliyor. Öte yandan EDHO yeni bölümde şoke eden gelişmeler her Salı olduğu gibi izleyenlerini ekran başına kilitleyecek. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde neler olacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 179. Yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar…

EDHO YENİ BÖLÜM İZLE

Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşuyor. Öte yandan Masada yaptığı hamlelerle Çakırbeyliler ve dostlarını köşeye sıkıştıran Korkmazlar, Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle şok yaşarlar.