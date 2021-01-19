Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu eksi 2
İstanbul: Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif kar yağışlı 3
İzmir: Az bulutlu 7
Adana: Çok bulutlu 13
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 13
Samsun: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5
Trabzon: Çok bulutlu, doğusunun kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 6
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı eksi 6
Diyarbakır: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 2
İzmir hava durumu nasıl olacak? O illere kuvvetli kar uyarısı! İşte 19 Ocak Salı hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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