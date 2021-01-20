Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? e-devlet ve MHRS aşı randevusu ekranı...

CoronaVac aşısı tüm Türkiye'de uygulanmaya başlandı. İlk olarak sağlık çalışanlarından başlayan aşılama uygulaması tüm hızıyla devam ediyor. Aşı randevusu almak isteyenler randevu işlemlerinin nasıl olacağını araştırıyor. Peki e-devlet, e-Nabız ve MHRS üzerinden aşı randevusu nasıl alınır? İşte merak edilenler...

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak koronavirüs aşısı için başvurabilirsiniz.

MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Üye olduktan sonra "Randevu Al" butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS İÇİN TIKLAYINIZ

Öncelikli grup;

* İlk etapta aşılar 1 milyon 119 bin sağlıkçıya yapılacak.

* İkinci grupta 380 bin 65 yaş üstü vatandaşa yapılacak.

* Üçüncü grupta asker, polis ve öğretmenlere yapılacak.

* Dördüncü grupta ise ilk 3 grupta yer almayan vatandaşlara yapılacak.