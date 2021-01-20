Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 20 Ocak Çarşamba Müge Anlı full izle

Müge Anlı, Atv ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlarla izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü. Müge Anlı suçluların peşinde, mağdurların yanında olmaya devam ediyor. İşte 20 Ocak Çarşamba Müge Anlı'da yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

12 yaşındaki Dilara Gezgüç dünden beri kayıp. İstanbul Başakşehir'deki evlerinden kayboldu. 12 yaşındaki Dilara telefonu, kimliğini ve 250 TL yanına alarak dün Başakşehir'deki evinden ayrıldı. Gözü yaşlı ailesi Müge Anlı'ya koştu. En son sosyal medya yüzünden ailesiyle tartışmıştı. Sosyal medyadan tanıştığı kişilerle mesajlaşan Dilara nerede? Ankara Sincan'da yaşayan 15 yaşındaki Leyla Özkan, 8 gündür kayıp. Ailesine bir mektup bırakıp kayıplara karıştı. En son Bolu'daki erkek arkadaşıyla konuşmuştu. Leyla Özkan nerede? Anne-baba canlı yayında... Ferdane Kurt'un katil zanlısı aranıyor. Bayrampaşa'da bir otel odasında iple boğularak öldürüldüğü ve katil zanlısının firar ettiği söylendi. 43 yaşında olan Ferdane Kurt'un Bayrampaşa'da bir otel odasında iple boğulduğunu cinayeti 3 yaşındaki çocuğunun ağlama sesiyle cinayetin ortaya çıktığı anlaşıldı. 12 Ocak günü korkunç bir cinayete kurban giden 4 çocuk annesi Ferdane Kurt'u ilk bulan otel görevlisi Turan Avcı'ydı. Otel görevlisi 02.20'de oteli aradıklarını firariyi bulamadıklarını söyledi. Ferdane Hanım'ı yatakta yatarken bulduğunu, iple boğularak öldürüldüğünü anladığını söyledi. Alime Toprak, Ali Toprak'ın bayramın birinci günü telefon konuşmalarının dinlenmesini istedi. Alime, eşi Ali'nin uzun uzun telefonda konuştuğunu anlattı. Konuşan komşu ise, Alime'nin bu işte parmağı olduğu iddiası.