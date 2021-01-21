Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

20 Ocak tarihinde gerçekleşen bekçilik sınavının sonuçları için gözlerPolis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak açıklamada. Adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki bekçilik sınav sonuçları için hangi tarih verildi? İşte sonuçlar için açıklanan tarih...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan açıklamaya göre, Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

SORU VE CEVAPLAR 22 OCAK'TA YAYIMLANACAK

Bekçilik sınav programında yer alan bilgilere göre, sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.