  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

Bekçilik ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

Bekçilik sınavına katılanlar merakla sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. bekçilik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki bekçilik ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

21.01.2021, 10:54

20 Ocak tarihinde gerçekleşen bekçilik sınavının sonuçları için gözlerPolis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılacak açıklamada. Adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki bekçilik sınav sonuçları için hangi tarih verildi? İşte sonuçlar için açıklanan tarih...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan açıklamaya göre, Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

SORU VE CEVAPLAR 22 OCAK'TA YAYIMLANACAK

Bekçilik sınav programında yer alan bilgilere göre, sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.